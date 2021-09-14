شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، الموافق 14-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية العاملة فى مصر، مسجلا فى بنكى المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.46جنيه للشراء، و18.62 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.41جنيه للشراء، و18.59 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.48جنيه للشراء، و18.66 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.44جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.