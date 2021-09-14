الاقتصاد

تباطؤ أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى أغسطس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس مرتفعا بمقدار 0.3% شهريا ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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