شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس مرتفعا بمقدار 0.3% شهريا ،أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1 % ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.