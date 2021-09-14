شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار قبل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التداولات مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول توقيت تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

يتداول مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 92.62 نقطة من مستوى الافتتاح 92.62 نقطة ، وسجل أعلى مستوي عند 92.66 نقطة ، وأدنى مستوي عند 92.49 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس شبه مستقرا ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 92.88 نقطة.

قفز مسح مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس توقعات التضخم خلال آب/أغسطس فى الولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ عام 2013 ،وهو ما يصب فى اتجاه استمرار تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية .

معززا احتمالات قرب تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي قبل انتهاء العام الجاري ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية المحددة فى عام 2023.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،البيانات القوية سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وترفع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.3% سنويا فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 5.4 % فى تموز/يوليو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.