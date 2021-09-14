شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقبع عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا التراجع فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% إلى مستوي 23.53$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.73$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 23.75$.

على صعيد تعاملات يوم الاثنين فقدت أسعار الفضة نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 23.37$ للأوقية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء ،تتراجع معظم أسعار المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي ، بعد مسح خاصة بتوقعات المستهلكين حيال وتيرة التضخم الأمريكية ،والتي عززت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قفز مسح البنك الفيدرالي خلال آب/أغسطس لقياس توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ عام 2013 ،وهو ما يصب فى اتجاه استمرار تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الضغوط ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،البيانات القوية سوف ترتفع تلك الضغوط وتوسع الخسائر الحالية للمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.3% سنويا فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 5.4 % فى تموز/يوليو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.