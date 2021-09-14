شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف خسائرها بعد تصريحات "إيزابيل شنابل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا التراجع فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد تصريحات عضوة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل ، حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:11 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 463.82 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 1.8% ،فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

قالت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي " إيزابيل شنابل" إن البنك مستعدا للتصرف إذا لم يتراجع التضخم فى أقرب وقت من العام المقبل.

عززت تلك التصريحات من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو فى المستقبل القريب ،خاصة بعد ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية بالفترة الأخيرة لأعلى مستوياتها فى غضون عشر سنوات.

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم أكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.25% ، فى أول مكسب فى غضون الست جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، البيانات القوية تعزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسواق الأسهم العالمية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 قرابة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.