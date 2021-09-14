شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تعلن حصولها على صك تملك أرض وادي الدواسر بمساحة 269.210 مليون متر مربع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن صدور صك تملك أرض وادي الدواسر بمساحة 269.210 مليون متر مربع، بموجب قرار تمليك شركة نادك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها.

وأشارت نادك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن معاملة إصدار صكوك أراضي الشركة في كل من حائل والجوف، البالغة 193.082 و 72 مليون تر مربع على التوالي، لا تزال قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة وسيتم الاعلان عنها في حينه.

وتتوقع الشركة الانتهاء من معاملة الشركة لاستلام صك أرض وادي الداواسر، علماً بأنه يتم حالياً إستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة لإصدار صكوك أراضي حائل والجوف.

يُذكر أن نادك حصلت على أمر ملكي، في يونيو 2020، بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها في الجوف ووادي الدواسر وحائل.

وقامت الشركة، في أغسطس 2020، بالبدء في إجراءات الحصول على صكوك ملكية هذه الأراضي.

وكان الأثر على قائمة الربح أو الخسارة نتيجة لتمليك نادك مساحات إضافية من الأراضي التي تم إحياؤها مقارنة بالمساحات التي تم تسجيلها في القوائم المالية أرباح بمبلغ وقدره 122.82 مليون ريال سعودي.

في المقابل، كان الأثر على قائمة الربح أو الخسارة نتيجة استبعاد جزأ من الأراضي التي لم يتم منحها للشركة خسارة بمبلغ وقدره 11.01 مليون ريال سعودي. وعليه، كان صافي الأثر على قائمة الربح أو الخسارة ربح بمبلغ وقدره 111.81 مليون ريال سعودي.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11.65% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وتراجعت مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 149.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.