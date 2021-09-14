شكرا لقرائتكم خبر عن لا يزال بمعدل اثنان من كل خمسة عملاء في Capital.com متفائلين بشأن أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر استطلاع جديد أن اثنين فقط من كل خمسة عملاء في Capital.com ، منصة تداول الاستثمار الأوروبية والتي أظهرت نموعالي، متفائلون بشأن سوق الأسهم.

لقد تم إجراء دراسة استقصائية لما يقارب 1700 من عملاء Capital.com على مستوى العالم وقد اتت النتيجة بأن 42.6 ٪ من المتداولين لديهم توقعات ذو اتجاه صعودي لسوق الأسهم العالمية للفترة المتبقية من عام 2021، ويتوقعون أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال هذه المُدّة.

إن تفاؤل السوق مدفوع إلى حد كبير بإطلاق اللقاحات المستمر وإعادة فتح الاقتصادات، حيث حدد 71.3 ٪ من عملاء Capital.com هذا كمصدر للثقة.

ومن بين الأسباب الأخرى للتفاؤل هو استئناف السفر الدولي والرحلات، والذي حدده 46.7٪ من العملاء، بينما توقع 34.1٪ أيضًا أن يكون لطفرة التوظيف تأثير إيجابي على الاقتصاد. وأشار المشاركون أيضًا إلى استمرار مبيعات التجزئة (31.6٪) والمزيد من الحوافز المالية (30.7٪) كسبب لتوجهاتهم الصعودية.

على الرغم من التوقعات الإيجابية بشكل عام ، إلا أن أكثر من ثلث عملاء Capital.com اخذوا موقع الحياد بشأن توقعات الأسهم العالمية.

كما وأعرب 38.9٪ من العملاء الذين شملهم الاستطلاع إنهم "محايدون" بشأن آفاق سوق الأسهم ، وقال 18.5٪ إنهم كانوا من الطرف المتعلق بانخفاض سوق الاسهم ، ويتوقعون انخفاض الأسعار. وعند سؤالهم عن العوامل التي تم اعتبارها ذات التأثير السلبي الأكبر على أسواق الأسهم ، حدد 59.7٪ من متداولي Capital.com إجراءات الإغلاق المستمرة والمتعلقة بـكورونا من المخاطر الرئيسية, بينما أشار 43.2٪ عن التأثير السلبي الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة و 38.1٪ أشار إلى الآثار السلبية الناتجة عن الصراع الدولي.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع ، كان وقد صرّح كبير محللي الاسواق في Capital.com ديفيد جونز الاتي :

"إن النظرة الاقتصادية مختلطة في الوقت الحالي ، ويبدو أن هذا الشعور ينعكس بين عملائنا. في حين ارتفعت الأسهم مؤخرًا ، مع خروج الاقتصادات من الوباء وتنامي ثقة المستهلك ، هناك أيضًا علامات تنذر بالسوء مثل ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن احتمال أن يدفعنا متحور "الدلتا" إلى حالة من الإغلاق نتيجة الوباء".

وعند سؤال العملاء عن المكان الذي من المحتمل أن يستثمروا فيه خلال الأشهر الستة المقبلة ، قال 63.2٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سوف يستثمرون في مؤشر ناسداك المرتبط إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا المزدهر في الولايات المتحدة. هذا بالمقارنة مع 19.9٪ فقط ممن قالوا إنهم سوف يستثمرون في أسهم التكنولوجيا في المملكة المتحدة. كما وان 27.3٪ أشاروا إنهم سوف يستثمرون في أسهم الضيافة والترفيه والسفر.

كما واضاف جونز: "في حين أن قطاعات معينة من الاقتصاد معرضة بشكل كبير لمزيد من عمليات الإغلاق المحتملة ، فإن القطاعات الأخرى تتمتع بدرجة عالية من المرونة. وعلى وجه الخصوص ، فقد ازدهر قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة مؤخرًا ، حيث تحول الناس في جميع أنحاء العالم إلى العمل عن بُعد ، بدعم من عمالقة التكنولوجيا والبرمجيات الامريكية. وحتى مع إعادة فتح الاقتصادات ، يبدو أن العديد من التغييرات الثقافية التي أدخلها الوباء ، مثل العمل من المنزل ونمو حركة التجارة عبر الإنترنت ، فإنها وجِدت لتبقى. نرى هذه المرونة تنعكس في مؤشر ناسداك "

يُتيح Capital.com للعملاء تداول مشتقات أكثر من 3000 من الأسواق الأكثر شهرة في العالم من خلال منصات الويب والموبايل. كما وحدث تنوع في المنصة مؤخرًا لتتجاوز تداول المشتقات لتسهيل التعامل مع الأسهم الخالية من العمولة مع فروق أسعار ضيقة. ومع عدم وجود تكاليف خفية وبدون رسوم على عمليات الإيداع أو السحب ، يمكن للعملاء الاستثمار مباشرة في الأسهم الأساسية دون تكبد أي تكاليف أو نفقات إضافية.

كما وقام موقع Capital.com في عملية استطلاع على قاعدة عملائها في جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين 14 و 20 يونيو 2021 ، حيث تلقى إجمالي 1677 ردًا عبر البريد الإلكتروني.

النهاية

ان Capital.com عبارة عن مجموعة شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية ذات النمو المرتفع في مجال الأسواق المالية والتي تمكّن الأفراد من المشاركة في الأسواق المالية من خلال منصات آمنة ومبتكرة وتعمل على إزالة جميع العقد المتعلقة بالاستثمار. توفر منصتها الحائزة على جوائز عديدة ، والمتوفرة على الويب والموبايل ، للمستثمرين تجربة تداول سلِسة لأكثر من 3400 سوق مشهور عالميًا. ايضاً, من أجل مساعدة المستثمرين على التداول بثقة ، يتم تمكين النظام الأساسي بضوابط قوية لإدارة المخاطر اضافة الى تقديم أسعار شفافة. بينما يقدم تطبيق Investmate حصص تعليمية مكثفة ومحتوى تعليمي شامل لدعم العملاء في رحلتهم الاستثمارية.

لدى Capital.com عملاء في أكثر من 180 دولة ولها مكاتب في المملكة المتحدة وجبل طارق وسنغافورة وأستراليا وقبرص. ففي عام 2020 ، سجلت المنصة نموًا بنسبة 700 في المائة في قاعدة عملائها ، مما يجعلها واحدة من منصات التداول الاستثماري الأسرع نموًا في أوروبا مع أكثر من 2 مليون عميل.

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