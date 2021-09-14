شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ، يأتي هذا التراجع قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،و التي توفر المزيد من الأدلة حول توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,787.48$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,793.49$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,794.83$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بعد انخفاضه قرابة 0.4 % فى اليوم السابق بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر المزيد من الأدلة الواضحة حول توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.3% سنويا فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 5.4% فى تموز/يوليو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

فى حالة البيانات القوية ،تزداد الضغوط التضخمية على الاحتياطي الاتحادي ،وترتفع احتمالات تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي قبل انتهاء العام الجاري ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،وهو ما سوف يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.04 طن متري ، فى أول زيادة يومية منذ 29 تموز/يوليو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,000.21 طن متري.