شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يوسع مكاسبه متجاوزاً 74 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية صينية أن واردات بكين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو/تموز، ويرجع ذلك إلى استئناف مشتريات مصافي التكرير الأمر الذي أنعش الطلب.



وبعد الإعصار "إيدا" الذي اجتاح سواحل أمريكية في الآونة الأخيرة، تحاول شركات الطاقة في خليج المكسيك استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنطقة تشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من النفط.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 6:36 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 71.08 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 74.1 دولار للبرميل.