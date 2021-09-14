شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.75% ليكسب السهم نحو 78 سنت ويستقر على سعر 104.40 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 104.65، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 104.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 110.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد