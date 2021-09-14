شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يعمق من خسائره التصحيحية – تحليل – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.49% ليفقد السهم نحو -4.07 نقطة ويستقر على سعر 157.52 دولار، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما يدل على سيطرة البائعين.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 162.60، ليستهدف مستوى الدعم 150.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط