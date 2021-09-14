شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.88% ليخسر السهم نحو 79 سنت ويستقر على سعر 88.89 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 91.10 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه