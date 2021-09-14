شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل السهم خسائر حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.09% بما يعادل -13.79 نقطة ويستقر على سعر 645.15 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 622.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 670.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه