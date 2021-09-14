شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% ليكسب السهم نحو 16 سنت ويستقر على سعر 71.15 دولار.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 70.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 73.25 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد