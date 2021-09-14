شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 14-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.46جنيه للشراء، و18.62 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.41جنيه للشراء، و18.59 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.48جنيه للشراء، و18.66 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.44جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنكى التجارى الدولى"cib" والقاهرة عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.44 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.46 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.41 جنيه.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.48 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.48 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.51 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.