شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء .. 14300-14700 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرار أسعار حديد التسليح بجميع أنواعه إضافة لجميع أصناف الأسمنت وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الثلاثاء 14-9-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار حديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 880- 1100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك ، و استقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن.