الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الثلاثاء .. 14300-14700 جنيه للطن

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرار أسعار حديد التسليح بجميع أنواعه إضافة لجميع أصناف الأسمنت وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الثلاثاء 14-9-2021. 

 

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن  أسعار حديد تتراوح بين  14200- 14600 جنيها  للطن تسليم أرض مصنع وتراوح  سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الأسمنت  الأسود  تتراوح  بين 880- 1100 جنيها  للطن تسليم أرض مصنع، و  سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك ، و استقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن. 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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