الاقتصاد

الإسكان": طرح 13محلا تجاريا وصيدلية و5 وحدات إدارية بالمزاد العلنى بمدينة بني سويف الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة،  طرح  ۱۳ محلاً تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، وصيدلية بالسوق التجارية بمنطقة ابني بيتك ٢، بمساحات تتراوح بين (١٤م٢ : ٩٨م٢)، و 5 وحدات مهنية وإدارية بمساحه 63م٢ بالحي السكني الثاني، عمارات إسكان المستقبل نموذج قمر الدين بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني. 

 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 17/10/2021.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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