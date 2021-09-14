الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. 25-26 جنيها للكيلو فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك  يتراوح بين 30-32 جنيها  للكيلو. 

 

وسجلت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو،  وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة. 

 

واستقرت أسعار البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 50-51 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين  43  جنيها في المزرعة  ويصل السعر للمستهلك بين46- 48جنيها. 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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