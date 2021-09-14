شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "العبور" يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى العام سعة 220 سريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، خلال جولته، سير العمل بالمرحلة الأخيرة بممشى للمواطنين ومسار الدراجات وتنسيق الموقع وجيم مفتوح جارٍ تجهيزه لممارسة الرياضة وكذا تجهيز أماكن الجلوس بالمنطقة الترفيهية بالحي التاسع والطريق الرئيسي.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، الأعمال الأخيرة للجراج المجاور لأسواق الخير البديلة للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف المرور، حيث تشمل الأعمال تنسيق الموقع ومد شبكة الإنارة والاستمرار في أعمال الطبقة السطحية (الأسفلت).

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل لخدمة السكان، مؤكداً الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطي بضرورة استكمال الأعمال الجارية بمستشفي العبور العام الواقعة بالحي الثالث بالقرب من خط ١٠ لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار خطة الجهاز للانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفي 220 سريرا لخدمة سكان مدينة العبور والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه جارٍ صب أسقف الدور الثاني فاصل (A) وصب أعمدة السور الأمامي بالمستشفى العام، وسيتم استكمال الأعمال تباعا، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهدآ في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية.