شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-9-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.41 للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.63 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.41 للشراء، 18.59 جنيه للبيع ، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.63 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.36 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.37 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.