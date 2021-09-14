شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-9-2021، استقراره لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنكى التجارى الدولى"cib" والقاهرة عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الاثنين.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.