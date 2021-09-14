شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 40.9 مليار دولار واردات مصر خلال النصف الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 40.9 مليار ولار مقابل 35.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.9 %.

وجاءت الصين على رأس قائمة أعلى عشر دول تصديراً لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات 1.3 مليار دولار، وأخيراً البرازيل مليار دولار، واستحوذت هذه الدول على 57.3 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري .

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع استوردتها مصر من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية مواد أولية من حديد أو صلب 1.9 مليار دولار، ثم سيارات ركوب 1.8 مليار دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 1.7 مليار دولار، ثم أدوية ومحضرات صيدلة 1.66 مليار دولار، ثم البترول الخام 1.6 مليار دولار، ثم ذرة 1.5 مليار دولار، ثم فول صويا 1.44 مليار دولار، ثم قمح 1.41 مليار دولار، واخيراً مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 1.37 مليار دولار ، وتمثل هذه السلع 41.9 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.