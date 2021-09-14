شكرا لقرائتكم خبر عن 4بروتوكولات تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وجامعة عين شمس ومصر الخير وشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة اهل مصر للتنمية برئاسة الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة برتوكول تعاون مع مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس المؤسسة ورئيس البورصة المصرية، يتضمن حزمة مساعدات مالية تم اعتمادها من مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، لمؤسسة أهل مصر للتنمية، دعماً للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين، من خلال انشطةالمؤسسة.

تم توقيع البروتوكول اليوم الاثنين بحضور عدد من قيادات المجتمع المدني والعمل الأهلي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال جلسة تداول البورصه اليوم الاثنين، احتفالا بفعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري، بحضور مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، وذلك حرصاً من إدارة البورصة على دعم ومساندة جهود جمعيات ومؤسسات تنمية المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة لهم للقيام بدورهم على الوجه المطلوب.

وعقب افتتاح جلسة التداول وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، والدكتورة هبة السويدى ضمن 4 بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات أهلية

وقالت الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر، ان توقيع البروتوكول، يأتي تأكيدا على اطلاع الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بجهود المجتمع المدني في التنمية، وتاثير هذه الجهود على حياة المصريين، بالإضافة إلى أن البروتوكول يساعد جهات المجتمع المدني، من القيام بدورها على اكمل وجه ويفتح المجال امام العديد من الأنشطة التي تمس حياة المصريين بشكل عام.

واضافت السويدى، إن منظمات المجتمع المدني في مصر تقف على أرض صلبة، ولم تعد تعتمد على الإحسان والمشروعات الزائلة لكن أصبحت لديه رؤية وثقة كاملة مع الدولة، كما أن الدولة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإعادة بناء الوطن من منظور أكثر عدالة وكفاءة، من خلال تنسيق الجهود وتركيزها بعدما كانت مشتتة في فترات معينة.

حضر افتتاح جلسة التداول الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وإيهاب فاروق رئيس جمعية شبرا الخير، والأستاذ محسن محجوب عن مؤسسة مصر الخير.

حيث وجه الحضور ممثلين مؤسسات المجتمع المدني وتنمية المجتمع خلال افتتاح جلسة التداول الشكر لمجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، على الدعم المقدم والذي يساعدهم في توسيع قاعدة عملهم المجتمعي وكذلك المستفيدين من أنشطة جمعياتهم.

تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لإنشاء وتجهيز غرفة علاج لمرضى الحروق بالمستشفى، ومستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وشراء سيارة مجهزة لتكريم الإنسان بناء على طلب مؤسسة شبرا الخير.