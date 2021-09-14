شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر إيجابياً بعد انتعاش سوق الأسهم في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستفيداً من انتعاش أسواق الأسهم والضغوط على العملة الأمريكية.



كما تلقى الين دعما أيضا من إعلان رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا" بأنه قرر عدم المضي قدما في إعادة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات العامة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي ستنعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.



ونتيجة لتدني شعبية "سوجا"، يعقد مستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان كي تنعش الاقتصاد من خلال حزمة إنفاق سخية.



وفي سياق منفصل، من المنتظر اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار أن قراءة هذا المؤشر ربما تسفر عن تكهنات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتحركات الدولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 7:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 109.9، وسجل أعلى سعر عند 110.1 وأقل سعر عند 109.9.