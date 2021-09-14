شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين تتراجع بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتين خلال تداولات يوم الثلاثاء رغم الضغوط على الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تعرض لضغط نتيجة القلق من ضعف الطلب العالمي.



ويخشى محللون من تفاقم أزمة "كورونا" مجددا وأن تضطر الدول والاقتصادات الكبرى لإعادة فرض قيود الإغلاق مما يضر بوتيرة التعافي الاقتصادي، ومن ثم التأثير سلبا على المعادن والسلع.



وتنتظر الأسواق عن كثب اليوم صدور بيانات اقتصادية أمريكية تتمثل في مؤشر أسعار المستهلكين لا سيما أن قراءة هذا المؤشر ربما تسفر عن تكهنات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتحركات الدولار.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 7:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 952 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 957.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 950.4 دولار.