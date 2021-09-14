شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 31 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوياتها في 31 عاما بدعم من مكاسب نظيرتها الأمريكية وآمال منعقدة على خطة الحكومة اليابانية بإنفاق ضخم على الاقتصاد.



وقاد ارتفاع بورصة طوكيو اليوم مكاسب شركات الأدوية والسيارات لتقفز بمؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بأكثر من 8% في هذا الشهر حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا" قد قرر عدم المضي قدما في إعادة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات العامة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي ستنعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.



ويعقد مستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان كي تنعش الاقتصاد من خلال حزمة إنفاق سخية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي بنسبة 0.7% (ما يعادل 222 نقطة) إلى 30670 نقطة، وهو المستوى الاعلى منذ أغسطس/آب عام 1990.



ورغم هذا النمو والمستويات المرتفعة، إلا أن "نيكي" لا يزال أدنى اعلى مستوياته القياسية على الإطلاق بنسبة 21%، وهو مستوى 38915 نقطة كان قد سجله في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 1989.



وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1% مغلقا جلسة اليوم عند 2118.8 نقطة.