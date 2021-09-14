شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو قبل بيانات أمريكية هامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب بالأسواق لصدور بيانات اقتصادية هامة.



وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



وتراقب البنوك المركزية البيانات الاقتصادية الصادرة من أجل الوقوف على مدى استمرار تعافي اقتصاداتها من تداعيات جائحة "كورونا" والعودة إلى مسار النمو.



كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة دون تغيير، كما ثبت حجم مشترياته من الأصول، لكنه أعلن عن نيته خفض مشترياته من السندات المرتبطة بجائحة كورونا استنادا على التضخم والتمويل.



أما الفيدرالي الأمريكي، فقد ألمح إلى خطته المحتملة للبدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 6:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1819، وسجل أعلى سعر عند 1.1821 في حين سجل أقل سعر عند 1.1806.