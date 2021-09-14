شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسط مخاوف من عواصف تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع حتى في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الخام الأمريكية صعوبات للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية بعد أن ألحق الإعصار أيدا أضرارا بساحل الخليج.

وصعدت أسعار الخام للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 70.90 دولار لبرميل، بعد أن زاد إلى 71.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس آب.

وجنى برنت 0.8 بالمئة بينما ربح خام غرب تكساس 1.1 بالمئة أمس الاثنين.