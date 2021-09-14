شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن توسعات ميناء الحمراء البترولي لزيادة الطاقة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء اصيل من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بميناء الحمراء البترولي والتوسعات التي ستشهدها وكانت كالتالي ..

1-تقع على ساحل البحر المتوسط سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ انشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية.

2- جار حالياً الاعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الاساسية لميناء الحمراء البترولي.

3- تخدم منظومة المركز الاقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر اضافة الي اسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

4- تعزيز إجراءات وتدابير السلامة على رأس أولويات العمل بميناء الحمراء كأحد المراكز الاستراتيجية لتداول وتجارة وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط .

5- التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء علي مساحة ١٢٠ فدان .

6- ستشمل انشاء مستودعي تخزين جديدين رقم ٩ و ١٠ بالميناء اضافة الى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، وجارى حاليًا اعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجت.

7- نجح ميناء الحمراء في استقبال وتداول ٨٢ مليون برميل زيت خام على مدار العام بمتوسط ٢٢٥ ألف برميل يوميًا.

8- تم مؤخراً تشغيل مستودع جديد وهو المستودع رقم ٧ بالميناء فى مارس الماضى ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة ٤٠٪ لتصل الي ١٣ر٢ مليون برميل.

9- جاري حاليًا انجاز اعمال المستودع رقم ٨ حيث يعد هذين المستودعين البالغ تكلفتهما الاستثمارية ٦٤ مليون دولار محورًا رئيسيًا فى تطوير قدرات الميناء.

10- بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الألى بمنطقة الميناء حيث تعد أحدث منظومة للتحكم وادارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة فى إدارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلي كفاءة، وكذلك تحقيق اعلى مستويات الامان فى التشغيل.