شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تواصل خسائرها رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ترقب عن كثب لبيانات التضخم الأمريكية، ورغم الضغوط على الدولار مقابل منافسيه.



يأتي ذلك مع تواصل الجهود حول العالم للسيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وفي وقت لاحق اليوم، من المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد صرح مؤخراً بأن البنك ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لن تكون مرتبطة برفع محتمل للفائدة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 6:55 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 23.7 دولار للأوقية.