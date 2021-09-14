شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر سلبياً قبل صدور بيانات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم تراجع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية.



وفي وقت لاحق اليوم، من المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة من أجل التدخل في الوقت المناسب بقرارات السياسة النقدية.



وكان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد ألمح مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش عند 1794.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1795 دولارا وأقل سعر عند 1790.9 دولار.