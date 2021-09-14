شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العبد اللطيف (2340) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.97% ليكسب السهم نحو 35 هللة، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 38.35.