شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينتظر مزيد من الانخفاض - تحليل - 14-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم الزوج تداولات سلبية يوم أمس، ويبدأ اليوم بارتفاع طفيف ليختبر المتوسط المتحرك 55 الذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستويات 129.25 ثم 128.80 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 130.85 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.60 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط