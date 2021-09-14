شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينجح بالاختراق -تحليل - 14-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن الزوج من اختراق خط المقاومة الذي يظهر بالصورة واستقر فوقه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 153.40 كهدف أول.

المتوسط المتحرك 55 يدعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 151.85 – 151.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 153.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد