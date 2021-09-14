شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الثاني – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليبدأ اختبار مستوى 71.05، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 73.30.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 69.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.50 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد