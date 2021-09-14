شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 14-9-2021، استقرارا في محلات الجزارة والهايبر ماركت بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 13-9-2021 داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار الكندوز 130-160 جنيها للكيلو ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها.

واستقرت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.