شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً جديداً لمستوى 0.9200 واستقر فوقه، ليخرج من النطاق الجانبي ويفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستويات 0.9265 ثم 0.9345 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9200 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد