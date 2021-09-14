شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرسم نموذج سلبي – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7375، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج قمة مزدوجة يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7300 ثم 0.7225 كمحطات رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية ننتظر أن تحفّز السعر على استئناف التداولات السلبية، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يتم اختراق مستوى 0.7375 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط