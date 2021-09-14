شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليصل إلى حاجز 74.00 دولار، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 74.70، والذي يمثّل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 75.60.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.50 والمقاومة 75.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد