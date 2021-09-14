شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 23.35 وارتد صعوداً ليعيد اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين الذي يظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية في محاولة للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 22.90.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 23.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.20 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط