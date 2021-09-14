شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1797.00، ولم يظهر أي حركة قوية يوم أمس، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير، تدعمه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط