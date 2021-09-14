شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية جديدة ليتحرك دون مستوى 1.2665، معززاً فرص استمرار الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 1.2600 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.2495 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2720 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط