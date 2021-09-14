شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً أولياً لمقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 111.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

الثبات فوق 109.75 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 109.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد