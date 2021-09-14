شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على المتوسط المتحرك 50 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1.3955 كهدف رئيسي تالي.

نشير إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق 1.3810 والأهم فوق 1.3770.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد