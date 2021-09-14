شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1.1780 لتأكيد التوجه نحو 1.1700، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1830 سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب إضافية تستهدف مهاجمة مستوى 1.1888 ومحاولة التحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط