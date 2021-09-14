شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأسترالي رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادبة إبجابية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المنازل في أستراليا ارتفع بنسبة 6.7% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.2%.



من جانبه، صرح رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" بأن فريق المصرفيين في البنك يرفض أي توقعات برفع معدل الفائدة قبل عام 2024.



وأكد "لو" على أن تبني الحكومة الأسترالية سياسات ضريبية وإجراءات للحماية الاجتماعية والإجراءات التنظيمة قد أتى بثماره في جهود إنعاش النمو الاقتصادي.



وحذر "لو" من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من أضرار بالغة بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة "كورونا"، مشيرا إلى أنه كلما تأخر إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، كلما تضررت تلك الشركات بشكل أكبر.



وسوف تصدر لاحقاً اليوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7352.