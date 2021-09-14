شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تتجه نحو الارتفاع قبيل صدور بيانات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في الأغلب خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لتطورات جائحة كورونا بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية في وقت لاحق اليوم.



وسوف تصدر لاحقاً اليوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" قد ألمح مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالات متحورة جديدة من المرض أبرزها "دلتا" و"مو".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 3:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 30562 نقطة.



وتراجع مؤشر "هانج سينج" في بورصة "هونج كونج" بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 15786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "شنغهاي" بأقل من 0.1% عند 3717 نقطة.