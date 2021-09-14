الاقتصاد

تعرف على أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 14-9-2021، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 65-75 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيها للكيلو.

  

 

 

وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها ، وتراوحت  أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو ، و المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .

 

 

 

وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا