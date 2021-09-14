شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاثنين عند مستوى 234 فلس، وذلك بعدما ثلاثة جلسات مرتفعة، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 232 فلس وبين مستوى المقاومة هو 235 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط