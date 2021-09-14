شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.59 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1.55 ريال، مكون بذلك نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 1.60 ثم 1.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.57 وبين مستوى المقاومة هو 1.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد